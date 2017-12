Papa Francisco sugere atualização da oração do ‘Pai Nosso’ em alguns idiomas

A oração cristã mais popular do mundo virou alvo de polêmica devido à tradução da frase “não nos deixeis cair em tentação". Nos idiomas francês e inglês, por exemplo, o trecho é traduzido como “não nos submeteis à tentação”.

No domingo (3), as igrejas francesas começaram a usar uma versão da Oração do Senhor, na qual a linha "Ne nous soumets pas à la tentation" (mais ou menos, "não nos expor à tentação") foi substituída por "Ne nous laisse pas entrer en tentation" ("Não nos deixe ceder à tentação").

O assunto chegou até o papa Francisco, que criticou a forma como a expressão era falada na França. Para o líder católico, "não é uma boa tradução", alegando que são os próprios seres humanos que caem em tentação.

"Quem nos faz cair em tentação somos nós mesmos. Sou eu que caio em tentação, não é Deus que me submete à tentação para ver como fico". "O que nos induz à tentação é o satanás, esse é trabalho do satanás", ressaltou em uma entrevista para o canal TV2000.

Em essência, o papa disse, a oração do Livro de Mateus está perguntando a Deus: "Quando Satanás nos leva à tentação, você me dá uma mão".

Adaptação

A nova versão francesa havia sido discutida por vários anos, de acordo com Guy de Kerimel, bispo de Grenoble, que disse que a tradução anterior era "muitas vezes mal interpretada pelos crentes", como muitos paroquianos interpretaram que significava que o próprio Deus era responsável pela tentação de que leva os homens ao pecado.

Outras igrejas de língua francesa já fizeram a mudança para a redação mais recente. Na Bélgica e no Benim, a Oração do Senhor revisada foi apresentada no início deste ano. A Igreja Protestante Unida da França também validou a mudança durante seu sínodo nacional em 2016.

A Igreja da Inglaterra tem duas formas de Oração do Senhor - tradicional e contemporânea -, mas ambas usam a mesma redação em busca de proteção contra a tentação, de acordo com o site da igreja.