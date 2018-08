Mundo Papa Francisco envia recado para Lula O recado do Pontífice foi dado através do ex-ministro da Defesa Celso Amorim, que visitou o Papa na quinta-feira (2)

O papa Francisco enviou uma pequena mensagem, escrita à mão, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril, informou a assessoria de imprensa do petista. O recado foi escrito em espanhol, em um exemplar do livro "A Verdade Vencerá" e diz: "A Luiz Inácio Lula da Silva, com a minha benção, pedindo-lhe para orar por mim, Francisco". O recado do&n...