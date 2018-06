Mundo Papa Francisco encoraja pessoas a denunciar máfia Em 2015, a administração municipal de Ostia sofreu intervenção do governo italiano por causa da infiltração de clãs locais do crime

O Papa Francisco pediu aos moradores de um subúrbio de Roma, atormentado por mafiosos, que sejam corajosos e ajam de acordo com a lei. O sacerdote celebrou uma missa ao ar livre neste domingo em Ostia, uma cidade litorânea. Em sua homilia, ele encorajou as pessoas a "derrubar" as paredes dos códigos sociais, conhecidos na Itália como "omerta", que desencorajam pessoas a d...