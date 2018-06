Mundo Papa Francisco diz a executivos de petroleiras que energia limpa é desafio épico Pontífice alertou que para satisfazer as necessidades globais de energia "não é preciso destruir a civilização"

O Papa Francisco disse neste sábado a um grupo de executivos da indústria do petróleo que a transição para fontes de energia menos poluentes "é um desafio de proporções épicas" e alertou que para satisfazer as necessidades globais de energia "não é preciso destruir a civilização". Segundo o Vaticano, a conferência de dois dias com executivos de petroleiras foi concebi...