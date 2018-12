Mundo Papa Francisco completa 82 anos e ganha bolo com o tema "Juventude" O bolo foi preparado pela pasticceria Hedera, em Roma, e foi feito com manga, licor, farinha natural, ovos e leite das próprias fazendas vaticanas

Hoje é dia de festa no Vaticano. O papa Francisco celebra 82 anos de idade e, como já é tradição, foi presenteado com um bolo temático, que neste ano retratou as ações de Jorge Mario Bergoglio para os jovens católicos. O bolo foi preparado pela pasticceria Hedera, da rua Borgo Pio, em Roma, e foi feito com manga, licor, farinha natural, ovos e leite das próprias fazend...