Mundo Papa Francisco chega à Irlanda e deve falar sobre abusos na Igreja A Irlanda tem um dos piores históricos de abuso no mundo, crimes que foram revelados em uma série de inquéritos determinados pelo governo durante a última década

O papa Francisco chegou neste sábado à Irlanda, marco zero da crise de abusos sexuais na Igreja Católica, num momento em que a instituição é atacada em várias partes do mundo por não ter protegido crianças ou punido bispos que esconderam os crimes. O pontífice deve se encontrar com vítimas de abuso durante sua visita de 36 horas, e terá "muitas oportunidades" para falar s...