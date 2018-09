Mundo Papa diz que cristãos devem construir pontes e não muros Segundo Francisco, "por meio do diálogo, abertura e compreensão, as culturas podem transformar-se em pontes de união entre o Oriente e o Ocidente Europeu"

O papa Francisco iniciou neste sábado (22) sua visita aos países bálticos e, em sua passagem pela Lituânia, o Pontífice afirmou que os cristãos devem escolher construir pontes e não muros, para assim conseguir acolher as diferenças. "Diante do cenário mundial em que vivemos, onde aumentam as vozes que semeiam divisão e contraposição - instrumentalizando a inse...