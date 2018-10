Mundo Papa chama de 'ato desumano' tiros em sinagoga O pontífice pediu orações para as famílias das vítimas e para a recuperação dos feridos

O papa Francisco condenou neste domingo (28) e chamou "ato desumano" o massacre cometido no sábado (27) em uma sinagoga de Pittsburgh, no Estado americano de Pensilvânia, no qual 11 pessoas foram mortas e seis feridas por um atirador. "Expresso minha proximidade com a cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e em particular com a comunidade judaica, abalada por um...