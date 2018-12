Mundo Papa anuncia visita a Abu Dhabi em fevereiro para encontro inter-religioso A visita também acontece em resposta ao convite da Igreja Católica dos Emirados Árabes Unidos

O papa Francisco fará uma visita de três dias a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2019, anunciou nesta quinta-feira (6) o diretor de imprensa do Vaticano, Greg Burke. Francisco estará no país entre os dias 3 e 5 de fevereiro para participar do Encontro Inter-religioso Internacional sobre "Fraternidade Humana". "Aceitando o convite d...