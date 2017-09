Papa é ferido no rosto em pequeno acidente no papamóvel

O Papa Francisco, de 80 anos, sofreu um pequeno acidente na cidade colombiana de Cartagena após uma parada brusca do papamóvel. Ele saudava centenas de fiéis no momento em que a freada fez com que o pontífice batesse com o rosto contra o vidro do veículo.

Francisco ficou com um pequeno corte no supercílio. "Me deram um soco", brincou o Papa ao ser questionado depois por jornalistas sobre o machucado. Após o acidente, um dos seguranças ajudou o pontífice limpando o sangue do machucado com um lenço.