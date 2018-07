Mundo Palestina diz que Israel aceitou cessar-fogo

Israel e o Hamas, o grupo islâmico radical que controla a Faixa de Gaza, teriam concordado com um cessar-fogo ontem para acabar com uma forte onda de violência entre as fronteiras, disse uma autoridade palestina. O acordo contou com a ajuda do Egito.“Os esforços egípcios e internacionais foram bem-sucedidos em acabar com a atual escalada”, disse à Reuters a autoridade pales...