Pai se recusa a fazer transplante e salvar vida de filha com leucemia

Uma adolescente chinesa com leucemia foi deixada lutando por sua vida depois que seu pai biológico se recusou a aparecer em seu transplante de medula óssea - apesar de ter previamente concordado em ser seu doador. As informações são do Daily Mail.

A estudante universitária de 18 anos, identificada apenas como Xinxin, foi diagnosticada com leucemia há cerca de três meses. Os médicos disseram que seu pai biológico, que se divorciou de sua mãe, seria a única esperança de um transplante de medula óssea, pois era o único compatível.

Mas ele nunca apareceu na operação, deixando Xinxin com apenas alguns meses para viver. Desde então, a jovem tem passado por quimioterapia no Henan People's Hospital em Zhengzhou para evitar que as células cancerosas se espalhem.

No entanto, os médicos informaram que a chance de sobrevivência da estudante é pouca caso o pai não apareça.