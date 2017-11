Pai mata filho de 14 anos depois de descobrir que ele é gay

Um pai foi preso depois de matar o próprio filho porque descobriu que o adolescente era gay, informou a polícia do estado americano de Nevada.

Segundo o Daily Mail, Giovanni Melton, de 14 anos, foi morto a tiros por seu pai Wendell Melton, de 53, depois de uma discussão na última semana. Na ocasião, o jovem contou que era gay e tinha um namorado.

"Ele odiava o fato de que seu filho era gay", disse a mãe adotiva do rapaz, Sonia Jones, à publicação. "Tenho certeza de que dentro de sua mente ele preferiria ter um filho morto do que um filho gay".

O pai foi acusado de assassinato, abuso infantil e posse ilegal de arma de fogo. As autoridades não informaram se ele será acusado de crime de ódio. "Espero que ele nunca veja a luz do dia. Espero que, todos os dias, quando ele se olhe no espelho, ele veja o rosto de seu filho”, declarou a mãe adotiva.