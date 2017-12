Pai flagra filho de 13 anos e professora de 44 fazendo sexo dentro de carro

Um pai flagrou seu filho adolescente tendo relações sexuais na parte traseira de um carro com uma professora de sua escola no Texas, Estados Unidos. De acordo com o site Independent, a polícia prendeu a professora, Rachel Gonzales, 44, por ter um relacionamento impróprio com o menino de 13 anos.

Durante a investigação, a polícia inspecionou o telefone celular do garoto e encontrou mensagens de Gonzalez, indicando que os dois já tinham um relacionamento inadequado antes do pai os flagrar juntos no dia 14 de dezembro, informou a polícia.

Rachel renunciou oficialmente de seu posto como professora de quarta série na Cherry Elementary School em 15 de dezembro, sendo presa em seguida.