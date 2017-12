Pai detona granadas em julgamento de suspeitos de matar seu filho e apenas ele morre

Em busca de fazer justiça com as próprias mãos, um pai detonou duas granadas durante um julgamento na Ucrânia. Os réus eram suspeitos da morte do filho do homem. No incidente, que ocorreu nesta quinta-feira (30), apenas o pai morreu. Outras sete pessoas — incluindo os três acusados, dois funcionários carcerários, um membro da corte e um civil — tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital. As informações são do O Globo.

A polícia de Nikopol, na região de Dnipropetrovsk (Leste), contou que o homem detonou os dispositivos quando foi anunciado que o julgamento seria adiado. Os suspeitos estavam sendo algemados para aguardarem o veredicto em regime fechado quando as granadas foram acionadas. Os réus são acusados de dispararem com rifles contra um carro com dois passageiros. O crime ocorreu em fevereiro de 2016 e a suspeita é de que a emboscada estava relacionada com o tráfico de drogas.