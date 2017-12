Padre pede orações para que o príncipe George seja gay e ajude na aceitação do casamento homossexual

Polêmica no Reino Unido! O padre Kelvin Holdsworth, reitor da Catedral de Glasgow, pediu nesta sexta-feira (1), em seu blog, orações para que o príncipe George da Inglaterra, seja gay e ajuda na normalização do casamento homossexual.

No texto, o padre escocês diz que para conseguir que a Igreja aceite o casamento homossexual, existe a "opção de rezar, na privacidade de seus corações (ou, em público, caso se atrevam), para que o Senhor abençoe o príncipe George com o amor, quando crescer, de um bom jovem cavalheiro" e continua: "Um casamento real ajudará a solucionar as coisas de maneira incrivelmente fácil, apesar de termos que esperar 25 anos para que isso aconteça".

Ao contrário da Igreja escocesa, a anglicana da Inglaterra, não aceita o casamento gay. Os setores religiosos estão indignados com a proposta. Para o antigo capelão da rainha Elizabeth II, Gavin Ashenden, a proposta é "desagradável e desestabilizadora, e equivale a uma maldição". Ele disse ainda que "as expectativas de todos são que George reine um dia e produza um herdeiro biológico com uma mulher a quem ame". "É o equivalente teológico da maldição de uma fada malvada nos contos infantis", finalizou.