Mundo Paciente em coma há 14 anos dá à luz nos EUA; polícia investiga abuso sexual Segundo o jornal 'The New York Times', detetives investigam o caso com testemunhas que cuidam de pessoas com deficiência intelectual na casa de repouso

A polícia de Phoenix, no Arizona, abriu um inquérito para investigar acusações de abuso sexual após uma mulher em estado vegetativo dar à luz a uma criança no mês passado. A vítima está internada em uma casa de repouso particular há mais de uma década. Segundo o jornal 'The New York Times', detetives investigam o caso com testemunhas que cuidam...