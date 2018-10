Mundo Países como Brasil e Índia fazem o que querem conosco, diz Trump Presidente dos EUA surpreendeu o governo brasileiro e especialistas em comércio exterior ao dizer que o País é um ‘dos mais duros do mundo’ para se negociar

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou a relação comercial com o Brasil nesta segunda-feira, 1º, durante pronunciamento sobre o novo acordo comercial com México e Canadá. Ao responder sobre o que considera relações comerciais injustas para os EUA, Trump disse que empresas americanas se queixam do Brasil como “um dos mais duros do mundo”. Os EUA são o segundo principal p...