Mundo 'Ou construímos o muro ou fechamos a fronteira com o México' ameaça Trump Presidente americano disse que será forçado a interromper a ligação entre os dois países se os 'democratas obstrucionistas' não incluírem no orçamento de 2019 a verba necessária para a construção da barreira prometida por ele

No dia em que a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos completa uma semana, o presidente Donald Trump ameaçou novamente fechar a fronteira do país com o México. "Ou construímos um muro ou fechamos a fronteira sulista", escreveu em sua conta no Twitter, projetando ainda que, neste último cenário, a indústria automotiva americana "voltaria aos Estados Unidos, a...