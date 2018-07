Mundo Opositores russos preveem aumento de repressão estatal após a Copa Opositores temem que o Kremlin use o êxito da Copa para manter ativo o sistema de segurança adotado no torneio

Passada a euforia da Copa do Mundo, a Rússia se volta para antigos problemas externa e internamente. Enquanto o presidente Vladimir Putin se reúne nesta segunda-feira, 16, com o americano Donald Trump na Finlândia, a oposição russa e ativistas de direitos humanos estão preocupados com o aumento da repressão. Opositores temem que o Kremlin use o êxito da Copa par...