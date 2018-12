Mundo Oposição pressiona May por novo plebiscito do Brexit e ameaça moção de censura Premiê anunciou mais cedo que adiará indefinidamente a votação e que voltará a dialogar com autoridades em Bruxelas, com a intenção de conseguir mais garantias sobre o status futuro da fronteira entre as Irlandas

A premiê do Reino Unido, Theresa May, é questionada no Parlamento em Londres sobre a estratégia de seu governo para a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. Após May adiar a votação sobre o tema, que ocorreria amanhã, vários deputados da oposição insistem que um novo plebiscito aconteça e alguns deles sugerem que desejam uma moção de censura contra ela. ...