Mundo Oposição aprova leis para governo de transição na Venezuela Normas fixadas pela Assembleia Nacional prevê 12 meses como prazo máximo para realização de eleições após gestão provisória ser instalada

A Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pela oposição, aprovou ontem uma lei para reger a “transição política” no país, caso se conclua a saída do governo do presidente Nicolás Maduro. A nova norma ampliou o prazo para a realização de eleições e estabeleceu competências de um eventual governo de transição.As normas preveem que ocorram eleições no prazo máximo d...