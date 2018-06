Mundo ONU: mudança de opinião de Trump sobre crianças não tem sentido Porta-voz disse que organização ONU "alternativas que respeitem plenamente os direitos humanos dos migrantes"

O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) destacou hoje (22) a "mudança sem sentido" anunciada pelo governo dos Estados Unidos na questão das crianças migrantes, porque fazer com que elas fiquem com seus pais nos centros de detenção, em vez de separá-las deles, não é uma solução para o problema. "Entendemos que agora a prática será c...