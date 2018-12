Mundo ONG denuncia estupro e agressão de 125 mulheres no Sudão do Sul Violência sexual é uma das marcas da guerra no país africano

A ONG Médicos Sem Fronteiras denunciou que 125 mulheres, incluindo crianças de menos de 10 anos, foram estupradas e agredidas em uma região do Sudão do Sul, na África, nos últimos 10 dias de novembro. Segundo a MSF, as agressões ocorreram enquanto as mulheres e crianças se dirigiam a um centro de distribuição de alimentos em Bentiu, no norte do país. Testem...