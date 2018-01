Onda de frio causa mortes e faz nevar no Texas e na Flórida

Uma das piores ondas de frio em três décadas nos Estados Unidos deixou ao menos 17 mortos em cinco Estados americanos, congelou fontes e rios, deixou em estado de alerta toda a Costa Leste do país e fez nevar em cidades do Texas e da Flórida, onde o fenômeno raramente acontece. O cenário deve piorar ainda mais com a chegada da tempestade de inverno Grayson. A tempestade, descri...