Mundo Onda de calor continua provocando mortes e prejuízos na Europa Idoso morreu em praia da Itália; França fechou reatores

As altas temperaturas continuam afetando vários países da Europa neste domingo (5). Em Lisboa, Portugal, os termômetros marcaram 43ºC, a temperatura mais alta para a capital desde 1981, quando o calor foi de 44º C. Mas o recorde ficou com Alvega, no centro do país, que chegou aos 46,8ºC. Na vizinha Espanha, a situação é a mesma e ao menos três pessoas já morreram com pr...