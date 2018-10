Mundo OMS: 93% das crianças respiram poluição acima do recomendável Em países de baixa renda, 87% dos menores de 5 anos são expostos

Um relatório divulgado hoje (29) pela Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que 93% das crianças e adolescentes respiram ar com nível de partículas finas acima do que é considerado recomendável para a saúde. A situação é mais grave em algumas regiões do mundo como a Ásia e a África e também nos países de renda média e baixa. A publicação do relatório antecede a real...