Mundo Oitavo menino é retirado de caverna e Tailândia encerra 2º dia de resgates Ainda restam 4 garotos e o treinador presos em galerias subterrâneas

Subiu para oito o total de crianças resgatadas de uma caverna inundada na Tailândia, segundo as autoridades militares do país. Os meninos, membros de um time de futebol juvenil, estavam presos no local há duas semanas. Restam ainda mais quatro crianças dentro da caverna, além do técnico da equipe, mas a operação foi dada como encerrada por nesta segunda-feira (9). Após serem ...