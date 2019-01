Mundo Odebrecht: 'Pegamos todos os últimos presidentes peruanos', diz procurador Rafael Vela que investiga caso Odebrechet no Peru conta como atingiu a elite política do país e fala sobre a recente tentativa de destitui-lo do cargo

Uma semana após ser restituído como chefe da equipe que investiga o caso Odebrecht no Peru, o procurador Rafael Vela afirma que o acordo com a empreiteira não implica impunidade, mas em possibilidade de aproveitar as informações fornecidas. "As empresas entregam informações relevantes e, em troca, obtêm benefícios", disse. A seguir trechos da entrevista concedida. ...