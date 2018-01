Odebrecht pagou subornos e campanha na Guatemala

A construtora Odebrecht pagou US$ 17,9 milhões de subornos na Guatemala para a construção de uma rodovia e a campanha presidencial do empresário Manuel Baldizón, informou ontem a procuradora-geral, Thelma Aldana. Aldana indicou que do total de subornos, a Odebrecht entregou entre 2013 e 2014 aproximadamente US$ 9 milhões ao então ministro das Comunicações Alejandro Sinib...