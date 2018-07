Mundo Obrador recebe ligação de Trump por vitória nas eleições Primeira conversa gira em torno da proteção de fronteiras e da reformulação do comércio entre os países, após tensões

Logo após o resultado das eleições no México, o presidente dos EUA, Donald Trump, parabenizou o líder esquerdista Andrés Manuel López Obrador por sua vitória e mostrou seus desejos de “trabalhar com ele” para o benefício de ambos os países. “Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por se tornar o próximo presidente do México. Desejo muito trabalhar com ele. Há muito o...