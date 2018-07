Mundo Obrador: é preciso incentivar o desenvolvimento para reduzir migração Presidente eleito no último domingo (1º) já conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador, eleito presidente do México nas eleições do domingo (1º), conversou cerca de meia hora por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em pauta, temas comerciais, de segurança e de migração. Lópes Obrador afirmou que está determinado em “impulsionar o desenvolvimento” no México para reduzir a migração para os Estados Unidos...