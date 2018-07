Mundo NY e seis Estados processam o governo Trump por decisão sobre imigração Um dos argumentos dos governos locais é que a repressão contra imigrantes ilegais prejudica o combate da polícia ao crime organizado

A cidade de Nova York e seis Estados norte-americanos (Nova York, Connecticut, New Jersey, Washington, Massachusetts e Virginia) entraram nesta quarta-feira, dia 18, com um processo contra o governo americano por condicionar o repasse de recursos à repressão contra imigrantes ilegais em comunidades locais. Juntos, os Estados poderiam perder US$ 25 milhões. Um dos ...