Mundo Novo presidente do Paraguai toma posse na quarta-feira (15) Cerimônia contará com diversas autoridades, incluindo Temer

O presidente eleito do Paraguai, Mario Abdo Benítez, tomará posse do cargo que ocupará pelos próximos cinco anos nesta quarta-feira (15), em Assunção, capital do país sul-americano. As eleições no Paraguai ocorreram em 22 de abril, quando Benítez obteve 46,49% dos votos, e o segundo colocado, Efraín Alegre, conquistou 42,73%. A diferença foi de pouco mais d...