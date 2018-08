Mundo Novo presidente do Paraguai promete combater a impunidade O presidente Michel Temer está em Assunção para participar da cerimônia de posse de Abdo, que substitui o presidente Horário Cartes

Ao tomar posse hoje (15) o novo presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, ratificou o compromisso de combater a impunidade com base em uma Justiça independente. Segundo ele, as opiniões divergentes serão ouvidas em busca do enriquecimento da nação e do país, assim como haverá abertura para a diversidade e a proposição de ideias distintas. "Dou boas-vindas ao dis...