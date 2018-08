Mundo Novo pacote econômico entra em vigor na Venezuela Bolívar soberano tenta conter inflação, que chega a um milhão %

O novo pacote econômico, que corta cinco zeros na moeda venezuelana, entra em vigor nesta segunda-feira (20) na Venezuela. A nova moeda, denominada "bolívar soberano" terá lastro em uma criptomoeda, chamada de Petro, que equivale à cotação do barril de petróleo produzido no país (US$ 60, ou cerca de RS$ 240).Cada Petro vale 3600 bolívares soberanos na cotação de hoje. O salári...