Novo míssil norte-coreano é maior e mais potente

Imagens do teste de míssil norte-coreano mais recente divulgadas nesta quinta-feira (30) mostraram novos motores de foguete e um design maior que provavelmente deixa Kim Jong-un ainda mais perto de seu objetivo de lançar uma ogiva nuclear contra qualquer alvo do mundo, ainda que sem grande precisão, disseram analistas. A Coreia do Norte liberou dezenas de fotos ...