Nova coalizão depende de aval do presidente

Em meio à divisão do Parlamento da Itália e a ascensão de forças populistas, caberá ao presidente Sergio Mattarella, um advogado constitucional de 76 anos, decidir quem terá a prioridade para tentar formar um governo de coalizão e assumir o cargo de primeiro-ministro. Dividido em três blocos, o novo Legislativo italiano não terá uma maioria clara e dois líderes partidários populistas, Luigi di Maio, do Movimento 5 Estrelas (M5S), e Matteo Salvini, da Liga, reivindicam o direito de governar.

O novo período de incerteza política em Roma iniciou-se no domingo (4), com a eleição legislativa. Vencedor com 32% dos votos, o M5S teria, em tese, prioridade para tentar formar um gabinete. Mas Salvini encabeça a coalizão de centro-direita que obteve 37% dos votos e reivindica a prioridade, pois constituiu a maior bancada na Câmara dos Deputados e no Senado.

Segundo a Constituição italiana, o presidente tem o papel de árbitro e pode escolher qualquer um, mesmo um terceiro nome, até de fora da esfera político-partidária.

Ontem, o impasse político não evoluiu em Roma, e nada indica que uma resposta será rápida. A nova legislatura só terá início no dia 23, e a perspectiva é que Mattarella adie ao máximo a decisão sobre quem terá a prioridade para tentar ser o premiê.

Depois da crise política na Alemanha, que ficou cinco meses sem governo estável após as eleições de setembro, até confirmar Angela Merkel como chanceler, a Itália deve passar por um período de transição de duração desconhecida.

Uma possibilidade que até aqui parecia remota começa a se forjar nos bastidores: a hipótese de que o PD aceite discutir a formação de um governo - tão logo o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, derrotado, abandone a direção da legenda. Neste caso, a reunião se daria entre Di Maio, considerado um político populista de perfil moderado e com tendências de centro-direita, com um partido de centro-esquerda.