Mundo Nos EUA, quase 350 jornais se unem em editorial contra Trump Jornais fazem campanha contra críticas do presidente à imprensa

Cerca de 350 jornais dos Estados Unidos aderiram a um apelo lançado pelo "The Boston Globe" pela defesa da liberdade de imprensa, a qual alegam estar sendo ameaçada pelo que chamam de "guerra suja" do presidente Donald Trump. Em todo o país, 343 jornais publicaram hoje um editorial contra as declarações de Trump de que os jornalistas são "inimigos do povo". A camp...