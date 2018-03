Noiva viaja com amigas para comemorar despedida de solteira e morrem em queda de avião

Um avião particular com 11 pessoas a bordo caiu nesse domingo (11), na região sudoeste do Irã. De acordo com a imprensa da Turquia, as vítimas eram amigas e retornavam de uma despedida de solteira.

A aeronave pertencia a família da jovem Mina Basaran, que anunciou noivado em outubro e se casaria em abril. A herdeira e mais sete amigas viajaram para Dubai onde celebraram sua despedida de solteira em um hotel de luxo.

Nesta segunda-feira (12), a Organização Iraniana da Aviação Civil (OIAC) emitiu um comunicado informando que o avião transportava três membros da tripulação e oito passageiros.

Ainda de acordo com o comunicado da organização, o piloto relatou um "problema técnico" depois de pouco mais de uma hora da decolagem. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

A aeronave decolou de Sharyah, nos Emirados Árabes Unidos, e seguia para Istambul quando caiu nas montanhas.

Segundo a agência iraniana Isna, os corpos das 11 vítimas foram encontrados e as caixas-pretas do avião serão enviadas às autoridades turcas.