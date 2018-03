Noiva morta em queda de avião após despedida de solteiro era socialite e influenciadora digital

Mina Basaran, a jovem noiva que morreu junto com as amigas na queda de um avião na região sudoeste do Irã, no domingo (11), era influenciadora digital e socialite na Turquia. Mina voltava de sua despedida de solteiro nos Emirados Árabes. Além dela e das amigas, estavam na aeronave duas pilotos e uma comissária de bordo. O avião, um Bombardier Challenger 604, era da empresa de seu pai, a Basaran Yatirim Holding. O acidente não deixou sobreviventes.

No auge de seus 28 anos, a socialite era a filha mais velha do empresário turco Huseyin Basaran. Mina estava noiva do empresário Murat Gezer, proprietário da empresa Met Baski Sistemler, desde outubro e o casamento aconteceria no próximo dia 14 de abril, no Palácio de Ciragan, um hotel luxuoso de Istambul. Seus quase 86 mil seguidores nas redes sociais acompanhavam de perto os preparativos.

Mina Basaran aparecia com frequência nas páginas de revistas de moda, como a Vogue Turquia. Formada em Administração de empresas pela Universidade de Koc, fez mestrado em Londres e se preparava para assumir a empresa da família.

Entre os projetos da empresa Basaran - grupo de empresas que atuam nas áreas de energia, construção, turismo e aviação na Turquia - há uma série de apartamentos de luxo em Istambul batizados de "Mina Towers", em homenagem à filha do executivo.

Acidente

O avião particular com 11 pessoas a bordo caiu no domingo (11), na região sudoeste do Irã. As vítimas retornavam da despedida de solteiro da influenciadora digital Mina Basaran.

Nesta segunda-feira (12), a Organização Iraniana da Aviação Civil (OIAC) emitiu um comunicado informando que o avião transportava três membros da tripulação e oito passageiros.

Ainda de acordo com o comunicado da organização, o piloto relatou um "problema técnico" depois de pouco mais de uma hora da decolagem. As autoridades estão investigando as causas do acidente.

A aeronave decolou de Sharyah, nos Emirados Árabes Unidos, e seguia para Istambul quando caiu nas montanhas.

Segundo a agência iraniana Isna, os corpos das 11 vítimas foram encontrados e as caixas-pretas do avião serão enviadas às autoridades turcas.

Nas redes sociais, o fã clube da socialite postou as fotos do resgate e lamentou a morte da jovem.