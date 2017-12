Noiva de 26 anos pega infecção e morre poucas horas após se casar

Uma noiva de 26 anos morreu no dia do casamento depois de pegar uma infecção bacteriana ligada à meningite apenas algumas horas após oficializar a união com o amor de sua vida. As informações são do Mirror.

Jamieka McCarthy-Harford se casou com Alistair em uma bela cerimônia realizada na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. Sua morte foi descrita como um "enorme choque" por seu noivo devastado.

Familiares chocados prestaram homenagens à noiva nas redes sociais, relatando o quanto a cerimônia foi especial e cheia de amor.

Uma investigação já foi lançada pelas autoridades australianas sobre a morte da jovem e os especialistas em saúde estão trabalhando em estreita colaboração com a família de Jamieka para evitar novas transmissões da infecção.