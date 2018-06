Mundo No Twitter, Trump defende tarifas contra "estupidez comercial" "Os Estados Unidos devem, até que enfim, ser tratados de forma justa no comércio", afirmou o presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter para defender a imposição de tarifas comerciais. Ele afirmou que a ausência de taxas não configura comércio justo e sim "comércio estúpido". The United States must, at long last, be treated fairly on Trade. If we charge a country ZERO to sell their goods, and they charge us 25, 50 or even 100 ...