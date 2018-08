Mundo No Twitter, Trump comemora efeito das tarifas comerciais contra China "As tarifas estão funcionando muito melhor do que qualquer um antecipou", escreveu o mandatário norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou há pouco o efeito das tarifas comerciais impostas a produtos chineses. "As tarifas estão funcionando muito melhor do que qualquer um antecipou", escreveu o mandatário norte-americano em sua conta no Twitter. A decisão de Trump em taxar produtos chineses com tarifas comerciais desencadeou uma guerra comercial, ...