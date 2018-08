Mundo No enterro de brasileira morta na Nicarágua, mãe diz que fará biografia da filha Os pais de Raynéia, Maria José da Costa e Ridevaldo Pereira de Lima, foram amparados por amigos e parentes durante todo o velório

Em clima de emoção e revolta foi enterrada nesta sexta-feira, 3, no Cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife, a estudante de medicina Raynéia Gabrielle Lima, de 31 anos, assassinada a tiros na Nicarágua, em 23 de julho, quando estava a caminho de casa após cumprir plantão no hospital em que trabalhava. Os pais de Raynéia, Ma...