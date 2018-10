Mundo No Brasil, refúgio de venezuelanos dobra em 5 meses Dados publicados pelas Nações Unidas, com base nas informações das autoridades nacionais, indicam que 65,8 mil venezuelanos haviam feito a solicitação no País até o final de setembro; em abril, eram apenas 32,7 mil

Em apenas cinco meses, dobrou o número de venezuelanos solicitando refúgio no Brasil. Dados publicados pelas Nações Unidas, com base nas informações das autoridades brasileiras, indicam que 65,8 mil venezuelanos haviam feito a solicitação de asilo no País até o final de setembro. Em abril, eram apenas 32,7 mil. Será realizada nesta terça-feira, 16, em Brasília uma re...