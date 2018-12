Mundo No último dia do G20, Argentina passa comando do grupo para o Japão Primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, deve citar as expectativas da Cúpula de Líderes do G20 2019, em Osaka

No segundo e último dia hoje (1º) da Cúpula de Líderes do G20 (que reúne as maiores economias mundiais), em Buenos Aires, Argentina, haverá uma reunião conjunta de todas as autoridades presentes e, ao final, será divulgado o documento com as conclusões e direcionamentos do grupo. A presidência do G20 será transferida da Argentina para o Japão. Na cerimônia, o pres...