Mundo Ninguém ganha com uma guerra comercial, diz FMI Diretora-gerente do FMI diz defender diálogo para resolver questões extraordinárias entre as partes envolvidas

Ao comentar sobre a nova rodada de disputas comerciais entre EUA e China, com o plano de Washington de impor tarifas de 10% sobre mais US$ 200 bilhões em mercadorias importadas do país asiático, o diretor de Comunicações do Fundo Monetário Internacional, Gerry Rice, afirmou que a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, tem dito várias vezes que "encorajamos todos a...