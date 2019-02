Mundo Negociadores da equipe de Trump vão para China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará o representante de Comércio americano, Robert Lighthizer, e o secretário de Tesouro, Steven Mnuchin, a Pequim no início da próxima semana, para continuar as conversas sobre comércio com a China, disse ontem uma graduada fonte do governo americano. Ainda segundo a fonte, Trump não decidiu se assumirá o compromisso d...