Mundo Negociações de saída da UE estão agora na reta final, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou em discurso ontem que as negociações para a partida do país da União Europeia, o chamado Brexit, “estão agora na reta final”. Segundo ela, os dois lados desejam um acordo, mas o tema em negociação é “imensamente difícil”.May enfatizou que o diálogo sobre o Brexit é crucial para os interesses nacionais. Ela volto...